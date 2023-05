Inzaghi, mondo capovolto in 20 giorni. Il derby ha cambiato il futuro del tecnico dell’Inter

"Certo, in meno di 20 giorni il mondo sembra essersi capovolto: quando Spalletti vinceva a Udine il primo scudetto della carriera e tutto lasciava supporre che potesse essere l'avvio di un ciclo importante, Inzaghi non era nemmeno sicuro che avrebbe continuato ad allenare l'Inter. E molto probabilmente, se non avesse eliminato il Milan, non l'avrebbe fatto, visto che ancora dopo la partita di andata, Marotta rispondeva solo «penso di sì» a chi gliene chiedeva conto. Inzaghi si è rimesso in sella, mentre nel frattempo sembra che a Spalletti vogliano portare via direttamente il cavallo", spiega il quotidiano.