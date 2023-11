Inzaghi studia la Juve: stop errori del passato. “Ieri ad Appiano il giorno più importante”

L'Inter da ieri sta preparando al meglio la grande sfida alla Juve di domenica. C'è grande convinzione nella squadra di nerazzurra e nel tecnico Simone Inzaghi che, finalmente, ha accolto di nuovo in gruppo anche Cuadrado . Le scelte sono praticamente fatte, non ci saranno grosse sorprese nella formazione che scenderò in campo domani sera allo Stadium.

"Ieri ad Appiano è stato forse il giorno più importante in questa lunga preparazione al derby di Italia: tutti davanti alla tv, sessione video per studiare la Juve e ricordare le due sconfitte in campionato dello scorso anno. La sfuriata iniziale non portò a sfondare le linee di Max, che sornione trovò pertugi dove fare male. Allora la sua squadra “perse” un po’ le marcature preventive, come nel caso della rete di Rabiot allo Stadium, e Simone è stato chiaro: certi errori, se ripetuti, potrebbero costare caro. Lui non deve rimuginare troppo come il collega sulla formazione, perché mediana e attacco sono composti dai titolarissimi, mentre in difesa ci sono De Vrij e il tuttofare Darmian per tamponare l’emergenza (Acerbi slitta sul centro-sinistra)", spiega La Gazzetta dello Sport.