Un record tira l’altro, Inzaghi ne vuole di nuovi: Allegri e Conte nel mirino

Sempre a segno

L’ultima volta con i nerazzurri a secco in campionato risale a un anno fa - era il 15 aprile 2023 - in occasione della sconfitta casalinga contro il Monza per 0-1. Quello stop chiuse il periodo nero in massima serie (5 sconfitte in 7 match) e di fatto diede il via al gran finale di stagione di Lautaro e compagni, capaci di agguantare la qualificazione in Champions, vincere la coppa Italia e raggiungere la finale di Istanbul nell’arco di poche settimane. La scalata in Serie A non ha più conosciuto alcuna sosta, vista la cavalcata di questa stagione che sta per consegnare al club la seconda stella come scritto a caratteri cubitali l’estate scorsa sulla lavagna degli obiettivi. Per la truppa interista nemmeno in termini di gol c’è stata alcuna soluzione di continuità: dal 23 aprile 2023 contro l’Empoli, infatti, la squadra di Inzaghi ha sempre segnato almeno un gol, tenendo la striscia aperta fino a lunedì scorso in casa dell’Udinese.