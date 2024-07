Ci siamo. Simone Inzaghi è pronto ad apporre la sua firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026. Il tecnico è atteso in queste ore in sede insieme al suo agente per limare gli ultimi dettagli. "Rinnovo, summit di mercato e le prime parole per aprire la stagione da campioni d’Italia in carica. Sarà un venerdì intenso quello che si animerà fra il nono e il decimo piano della sede dell’Inter in Viale della Liberazione", sottolinea Tuttosport.