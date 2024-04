"I tifosi fuori dal centro sportivo, dentro invece la ricerca della concentrazione. Inzaghi ha voluto guardare negli occhi i suoi giocatori, tenendoli in ritiro ad Appiano. Oggi curerà gli ultimi dettagli tattici, alla squadra in questi giorni di avvicinamento ha ricordato come nei cinque derby consecutivi vinti fondamentale sia stato l’approccio, la partenza a razzo. E poi ha sottolineato come le difficoltà fisiche del Milan, reduce dalle fatiche di Roma, debbano essere un elemento da tenere in considerazione, nella fase finale del match. Inzaghi ha curato i dettagli, evidentemente. Sa come e dove colpire. Sa che molto della partita si giocherà sulle fasce. Ed è proprio in quella zona che si porta dietro un ultimo dubbio di formazione: ieri sulla destra, davanti a Pavard, ha testato Darmian. Ed è lui il favorito per la maglia da titolare, con Dumfries in panchina", scrive Gazzetta.