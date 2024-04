Fino a un certo punto della stagione la Juventus ha creduto concretamente allo scudetto e ha provato mettere pressione all'Inter. La squadra di Inzaghi non ha mai voluto rispondere, se non sul campo.

"Il patto-scudetto nato a Riad , A vedere la classifica adesso, sembra un’altra era geologica, ma c’è stato un tempo del campionato in cui la Juve soffiava sul collo dell’Inter. Pensava davvero allo scudetto, usava dialettica e furbizia per mettere pressione e nascondersi tra le ombre. Mentre comparivano guardie e ladri, i nerazzurri si giocavano l’ennesima Supercoppa a Riad e proprio lì, in Arabia, si è sottoscritto il patto: inutile rispondere alla Signora, meglio farsi rimbalzare addosso le frecciate di Allegri. Cosa è accaduto dopo conferma che quella strategia nata nel deserto non era poi così male", sottolinea La Gazzetta dello Sport.