"Prima regola, divertirsi E chi l’ha detto che la cultura del lavoro non può far rima con divertimento? Se l’ambiente di lavoro è sano, la produttività aumenta. E soprattutto rende più sostenibile la coesistenza di personalità che stanno insieme già da diverso tempo. L’aria che si respirava ad Appiano in questa stagione era profondamente diversa da quella dell’era Conte. L’Inter si è divertita a stare insieme, si è capito chiaro e tondo anche dai comportamenti in campo", aggiunge Gazzetta.