GdS – Inzaghi sempre più Re di Coppe: numeri eccezionali, così ha cambiato l’Inter

"Non lo batti praticamente mai, Simone, perché lo dicono i numeri. Con l'Inter, in 20 gare a eliminazione diretta tra le varie coppe, ne ha persa solo una, lo 0-2 in casa con il Liverpool della Champions di un anno fa. Poi solo gioie, tante gioie, grandi gioie. La Fiorentina non è il Manchester City, ma questa vittoria vale come antipasto per il 10 giugno. Perché una delle frasi fatte più ripetute del calcio – «vincere aiuta a vincere» – è anche una grande verità. Lo raccontano tutti i protagonisti del Triplete del 2010: senza la Coppa Italia contro la Roma, non ci sarebbe stata neppure la vittoria con il Bayern in Champions. Vale come augurio. E come abitudine anche alla sofferenza, perché andare subito sotto non era affare semplice da gestire".