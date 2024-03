Nel Monday Night della ventisettesima giornata, a San Siro l'Inter sfiderà il Genoa. Una gara da non sottovalutare per i nerazzurri visto il buon momento di forma del Grifone, una delle poche squadre che è riuscita a fermare la squadra di Inzaghi. "Ormai i tifosi interisti lo cantano allo stadio, senza più prudenze e scaramanzia: “La capolista se ne va”. Ad arginare l’entusiasmo, in spogliatoio prima che sugli spalti, è l’allenatore Simone Inzaghi, che dopo ogni vittoria recente ha ricordato come il percorso sia ancora lungo. Ed è vero, anche perché l’Inter oltre che al campionato, nel programmare le prossime partite dovrà pensare anche agli incastri con la Champions, con il ritorno degli ottavi a Madrid contro l’Atletico il prossimo 13 marzo", sottolinea Repubblica.