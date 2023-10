Cds – Inzaghi risponde indirettamente alle lamentele di Sarri: “È l’unica difesa che…”

La Champions dell'Inter è iniziata con il pareggio in casa della Real Sociedad. Adesso i nerazzurri devono sfruttare il doppio turno casalingo per mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi. Simone Inzaghi manderà in campo l'undici migliore a disposizione. "Turn-over sì, ma finalizzato ad avere negli incroci più delicati e importanti gli uomini migliori. «Si gioca tantissimo, ma era così anche lo scorso anno - ha spiegato Inzaghi, rispondendo indirettamente anche alle lamentele di Sarri - Occorre adeguarsi. E l'unica difesa che abbiamo noi allenatori sono le rotazioni: possono prevenire gli infortuni e per questo cerchiamo di utilizzare tutti i calciatori a disposizione»", sottolinea il Corriere dello Sport che riporta le parole del tecnico rilasciate alla vigilia.