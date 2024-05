Presto il tecnico si riunirà con la società per parlare del suo rinnovo ma anche per programmare il mercato per la nuova stagione

Simone Inzaghi rinnoverà presto con l'Inter, lo ha confermato anche il ds Ausilio nella giornata di ieri. A breve ci sarà l'incontro con la società nerazzurra in cui verrà definito il prolungamento del tecnico, ma non solo.

"L’incontro servirà a mettere giù i dettagli del rinnovo di Simone, per l’Inter strategico alla pari di quelli di Lautaro e Barella. Non c’è ordine di priorità, ma su questo trittico si basa il futuro nerazzurro. La riunione serve pure a immaginare la squadra che sarà: la riconoscenza si vedrà anche negli acquisti, Inzaghi reclama una punta in più e ricambi per operare un turnover più profondo rispetto a quanto fatto finora. La riunione, assai informale come da tradizione, si terrà probabilmente dopo Inter-Lazio, la partita in cui anche Simone sbaciucchierà la coppa del tricolore", scrive La Gazzetta dello Sport.