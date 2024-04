L'allenatore interista, pur sorridente e riconoscente, all'inizio non si era prestato all'invito dei tifosi, imbarazzato e concentrato sulla partita. Ma poi, come riferisce DAZN, spinto da Arnautovic e Dimarco si è lasciato andare a qualche saltello, visibilmente divertito. Per la gioia di tutto il popolo dell'Inter, ormai in simbiosi con il proprio allenatore.