Il timore, esorcizzato nelle parole e nascosto agli sguardi del mondo, era comunque quello di sempre, che finisse come quell’altro giorno di due anni fa. Non era il 4 febbraio, ma il 5, e l’Inter di Simone ospitava il Milan con la possibilità di strappare una volta per tutte, esattamente come adesso. Come finì, sia quella partita che quel campionato, è storia, trasformatasi in incubo ricorrente ad Appiano. Inzaghi è riuscito una volta per tutte a scacciare quel ricordo impolverato. Stavolta, a differenza del 2021, la sua squadra non ha concesso nessun regalo ai rivali di turno. La somma di tutti i fattori porta l’Inter un passo più in là verso la seconda stella, missione aziendale ricordata in ogni occasione sia dai dirigenti sia dalla casa madre cinese.