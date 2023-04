GdS – Benfica-Inter, Inzaghi ha scelto l’attacco: decisione comunicata ai giocatori

Simone Inzaghi ha scelto l’attacco per Benfica-Inter e lo ha annunciato anche alla squadra, svela La Gazzetta dello Sport

Decisione presa e già comunicata. Simone Inzaghi ha scelto l’attacco per Benfica-Inter (qui le probabili formazioni) e lo ha annunciato anche alla squadra, svela La Gazzetta dello Sport. “Confermate le indicazioni della vigilia. Dopo una notte di riflessione, Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi, quelli sull’attacco. C’erano tre giocatori in lotta per due maglie e alla fine sono state confermate le indicazioni della vigilia.