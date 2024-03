Il tecnico non vuole sentire parlare di scudetto, ma vuole che la squadra si concentri sulla prossima gara

Un'altra vittoria che consente all'Inter di allungare in classifica, Juve ora lontana 15 punti, e di avvicinare ancora di più l'obiettivo scudetto. Ma il tecnico dei nerazzurri non ne vuole sentire parlare.

"A volte le vittorie più belle sono quelle sporche e sofferte. Soprattutto se, come per Simone Inzaghi, coincidono con la panchina numero 300 in Serie A e santificano una fuga scudetto con le rivali ormai scomparse anche dallo specchietto retrovisore. L’Inter supera 2-1 il Genoa e porta a 12 le vittorie consecutive di un 2024 perfetto. Proprio dopo l’1-1 del 29 dicembre a Marassi era iniziata la serie record", scrive La Gazzetta dello Sport.