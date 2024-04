"A parte due-tre eccezioni dovute a problemi fisici, Inzaghi oggi darà spazio ancora alla squadra migliore e poi nelle prossime quattro (Sassuolo, Frosinone e Verona in trasferta, da «arbitri» della lotta salvezza e Lazio in casa) amplierà il minutaggio dei vari Frattesi, Asllani, Buchanan e Bisseck, quattro giocatori, ognuno con la propria storia, che hanno fame di futuro e, nel caso di Frattesi e Asllani, anche di Europeo, dato che saranno avversari nella partita d’esordio del torneo, il 15 giugno a Dortmund. A riposo, anche in questa chiave, ci sono altri due azzurri di Spalletti: Dimarco si siederà in panchina e comunque non giocherà a causa di un leggero affaticamento al polpaccio, mentre Acerbi si è fermato per curare la pubalgia che lo ha afflitto negli ultimi cinque mesi senza che il suo rendimento ne abbia risentito", scrive il Corriere della Sera.