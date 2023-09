Inter, a centrocampo spia benzina lampeggiante. In attacco Inzaghi prova il modello Lazio

"In attacco invece il ko di Arnautovic e il ritardo di condizione di Sanchez mettono subito sul tavolo la fragilità principale, quella del parco attaccanti. «Sto provando Klaassen dietro la punta» ha spiegato Inzaghi, che potrebbe varare il modello della sua Lazio, con l’olandese ex Ajax che indossa la mitica maglia numero 14 (il numero di Crujff), dietro a Thuram, per far rifiatare in qualche modo capitan Lautaro, sempre titolare finora. Per restare lassù — con la testa libera e la gamba fresca — serve ossigeno", sottolinea il Corriere.