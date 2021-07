Inter, Joao Mario esentato dal presentarsi in ritiro: stretta finale col Benfica

Il centrocampista portoghese non si presenterà ad Appiano Gentile: prosegue la trattativa per la sua cessione

Non ci sarà Joao Mario tra i calciatori dell'Inter che giovedì sosterranno il primo allenamento della stagione 2021/22: il centrocampista portoghese, al centro di una trattativa ben avviata con il Benfica, è stato infatti esentato dal presentarsi in ritiro direttamente dalla dirigenza nerazzurra. Come scrive il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri i due club hanno avuto un lungo incontro per limare gli ultimi dettagli.