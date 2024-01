Juve avanti il 4 febbraio? Inter chiara: “Dirigenza e spogliatoio ripetono questa frase”

Si avvicina l'attesissimo scontro diretto tra Inter e Juventus del 4 febbraio, con i bianconeri che, visto l'incastro del calendario, potrebbero arrivare al match sopra ai nerazzurri in classifica. Ma in casa Inter, niente paura: "Martedì, mentre gli interisti si staranno ambientando a Riad in vista della semifinale di Supercoppa con la Lazio, la squadra di Allegri, battendo il Sassuolo, potrebbe tenersi a soli due punti. Se ci riuscirà, e superando poi il Lecce domenica prossima, potrebbe portarsi in testa, visto che l’Inter a causa della lunga trasferta araba dovrà recuperare poi la gara con l’Atalanta. Ragionamenti e calcoli che alla Pinetina nessuno vuole fare. «Pensiamo solo a noi» è quello che si sente ripetere fra dirigenza, panchina e spogliatoio".