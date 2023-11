Juve-Inter, sfida da quasi un miliardo di euro. Lautaro tripla cifra, Juve avanti per ingaggi

Sarà una grande sfida quella tra Juventus e Inter che si disputerà a Torino domenica sera. Una gara dai valori altissimi, sia per quello che c'è in palio, ma anche per i giocatori impiegati dalle due formazioni. Una sfida da quasi un miliardo di euro, se si considera il valore complessivo delle due formazioni. Bilancia che pende dalla parte dell'Inter per circa 150 milioni.

"Il monte stipendi, considerando solo il netto e quindi escludendo dal computo i benefici del Decreto Crescita, invece, è sostanzialmente pari. La distanza, a favore della Juve, è sotto i 2 milioni di euro. È la dimostrazione di un cambiamento in atto. Per anni il club bianconero ha fatto il vuoto sul campo, ma anche per gli ingaggi, sfruttando una capacità di spesa superiore. Ma ora quella supremazia non c’è più. L’attenzione ai costi è di casa anche in viale Liberazione. Ma con focus soprattutto sulla spesa per i cartellini: preferibile, da punto di vista nerazzurro, ingaggiare svincolati, magari pagando di più per i loro emolumenti, piuttosto che investire in cartellini, appesantendo il cumulo degli ammortamenti", scrive il Corriere dello Sport.