Juve-Inter, Allegri e Inzaghi saccheggiati dalle nazionali. Bremer e Lautaro ultimi a rientrare

"La sosta per le nazionali saccheggerà, al solito, pure la rosa di Simone Inzaghi. Anche stavolta saranno in sedici a lasciare la Pinetina: al di là del blocco azzurro – formato da sei giocatori -, il tecnico dell’Inter spera che gli impegni con le nazionali possano seguire il corso delle ultime volte, quando a Milano sono rientrati carichissimi Thuram, Dumfries e Calhanoglu. Ovviamente, la grande preoccupazione è per capitan Lautaro: il Toro rientrerà dal Sudamerica soltanto giovedì (e dopo aver giocato l’ultima sfida nella notte tra martedì e mercoledì, contro il Brasile), per svolgere il primo vero allenamento in gruppo soltanto il venerdì, a due giorni dalla partitissima dello Stadium. Ma il Toro ormai è abituato agli straordinari, anche in campo. E sarà pronto a trascinare i compagni, come sempre", precisa il quotidiano.