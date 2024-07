In casa Inter si valutano le opzioni per la difesa nel caso in cui De Vrij dovesse partire. Per il momento, l'olandese ha rispedito al mittente le offerte in arrivo dall'Arabia, ma non è detto che possa rifiutare ancora se le proposte dovessero diventare importanti. Per questo nel mirino del club nerazzurro c'è il difensore del Bayern Kim.