Inter, Kolarov è un jolly prezioso per Conte: ecco l’idea del tecnico. E sui calci piazzati…

L’arrivo di Kolarov garantisce a Conte un jolly prezioso. Lo dicono i numeri visto che il serbo nelle tre stagioni a Roma ha messo a segno 19 reti e realizzato 18 assist. E in più il suo sinistro sarà un’arma importantissima sui calci piazzati. “L’Inter infatti non segna da calcio piazzato da oltre due anni (aprile 2018, rete di Cancelo contro il Cagliari) e questo è un limite pesante per una squadra che ha ambizioni da scudetto“, spiega la Gazzetta dello Sport.

“Con Kolarov l’Inter si è assicurata probabilmente il miglior specialista sul mercato, almeno per il budget a disposizione del club attualmente. Ma nella testa di Conte, Kolarov va a rinforzare principalmente la linea difensiva, garantendo una soluzione di grande qualità ed esperienza a Bastoni, nel ruolo di esterno sinistro della difesa a tre. E poi con Kolarov anche Young potrà rifiatare di più, per un’Inter che vuole essere protagonista in tutte le competizione. Serviranno 22 titolari: Kolarov sarà uno di questi”.

(Gazzetta dello Sport)