Lady Lautaro: “Odio essere chiamata wag, se perde Lauti non esce. Grata a Wanda per…”

La fidanzata del calciatore dell'Inter ha rilasciato una lunga intervista a Hola Argentina

Redazione1908

Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martínez, ha voglia di raccontarsi. Ai microfoni di Hola Argentina ha sottolineato subito come il concetto della wag che non fa nulla le dia profondamente fastidio: “Anche se con Lauti siamo riservati e mostriamo poco della nostra intimità, vorrei che si smettesse di vedere la moglie del calciatore come una mantenuta. È un'idea orribile che circola per ignoranza e che non mi vede affatto d'accordo. Prima di essere la moglie di un calciatore, sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa… Mi fa impazzire. È una parola (wag) che andrebbe eliminata dal linguaggio, ha una connotazione molto negativa. Anche la compagna di un avvocato non ha per forza una laurea, quindi perché dovremmo averla noi? Quando abbiamo iniziato ad uscire insieme, per me era strano passeggiare con Lautaro ed essere fermata per una foto, o per un commento sul nostro rapporto, ma mi ci sono abituata. Sono sempre la stessa ragazza che ha iniziato a lavorare a 18 anni e lui è una persona normale, come tutti".

LAUTI, LE WAGS E WANDA: "Un anno incredibile per Lautaro? Sì, e mi rende molto orgogliosa perché sono testimone della sua perseveranza, del suo sacrificio e della sua perseveranza. Va per primo ad allenarsi, è molto attento ai pasti… Da fuori si vede la parte bella, ma dietro c'è tanta fatica e impegno, ed è lì che ci siamo io e Nina, a sostenerlo come una famiglia. Il mio ruolo, ora, è mostrargli che può rilassarsi un po'... Prima perdeva una partita e per una settimana non si andava a mangiare fuori. La cosa buona è l'affetto della gente. In campo, sono entusiasta di vedere come lo applaudono. La cosa brutta è il peso del successo per i giocatori: un giorno vengono messi su un piedistallo e il giorno dopo sono i peggiori del mondo. Questo mi dà molto fastidio. Se mi piace andare allo stadio? Sì, per me è una via d'uscita. Lascio Nina a dormire a casa e guardo la partita con un bicchiere di vino. Prima di diventare mamma, seguivo Lauti ovunque. Anche se c'era qualche grado sotto zero, io ero lì, a bordo campo. Guardo le partite con alcuni amici argentini che abbiamo incontrato lì e che sono fuori dall'ambiente. Come mi trovo con le donne dell'Inter e con quelle della Nazionale? Ho conosciuto quelle della Nazionale quest'anno, all'America's Cup, e ho un buon rapporto, ma le mie amiche sono le ragazze italiane. Condivido la mia giornata con loro. Se sono amica di Wanda Nara? Non mi considero un'amica, ma le sono molto grata perché era una di quelle che si univa al gruppo quando non parlavo una parola di italiano. Se ho mai pensato di diventare agente di Lautaro? In nessun modo. Rispetto quelli che lo fanno, ma non mi sento preparata, né mischierei il nostro rapporto con quello. L'unico motivo per cui lo farei è perché credo che nessuno si prenderebbe cura di ciò che è il meglio per lui e per la sua famiglia. Se lo controllo sui social? Siamo entrambi molto rispettosi della privacy l'uno dell'altro e personalmente ho una teoria: credo che se vogliono essere infedeli, lo saranno lo stesso. Proprio mentre te lo dico, chiarisco anche che credo nella fiducia e nel rispetto. Non mi piacciono le relazioni aperte. Dico sempre a Lauti: “Se un giorno sei innamorato di un altro, dimmelo prima. Non farmi del male”, perché un'infedeltà mi farebbe male. Come vivo i ritiri con la Nazionale di Lauti? Li vivo bene, con gioia, perché Lautaro ama giocare in Nazionale. L'unica cosa che invidio dei raduni è che lui può dormire e io no. Per lui devono essere per lui un ritiro spirituale. Vivendo a Milano, non si può non amare la moda e il buon cibo. Prima di avere Nina, condividevo molte ricette. Ora sono completamente concentrata sull'auto svezzamento. Cucino molto per lei e nulla per me".

LA STORIA DI AGUSTINA, LE NOZZE E NINA: "Prima di venire a vivere in Italia, ho studiato Economia [fino al terzo anno] e ho lavorato nell'azienda di famiglia [un'azienda di sicurezza industriale]. Ho iniziato a lavorare a 18 anni e sono sempre stata indipendente. All'inizio il mio piano era di non trasferirmi, ma i calciatori hanno bisogno di molto supporto e la verità è che tutto ciò che facevo a Mendoza, potevo farlo lì. Ho sospeso la laurea perché non veniva riconosciuta una sola materia e ho iniziato Nutrizione, a Madrid, perché posso studiare online. Il mio piano era di laurearmi prima dei 25 anni, è stato liberatorio liberarsi di quella richiesta. Sono appassionato di tutto ciò che faccio e se ho qualcosa in mente, non mi fermo finché non l'ho capito. Sono una compagna, di solito do la priorità all'altro prima di me, e ho un carattere forte. Nell'ordine mi sento prima una mamma, poi influencer e la wag, se possiamo ometterla, meglio! Se ci hanno fatto conoscere Mauro e Wanda in Italia? Niente da fare. Ci siamo conosciuti nel 2018, a Buenos Aires, poco prima che partisse per l'Inter. Nel mio ultimo viaggio, mi ero resa conto che la distanza era insostenibile e ho chiamato i miei genitori e ho detto loro che sarei rimasta a Milano. Ho chiesto un'estensione alla facoltà e un amico ha venduto due negozi di abbigliamento che avevo e che poi ho venduto. È stata una decisione presa in fretta, sentita. I primi sei mesi in Italia sono stati di crisi totale, è stato strano e scomodo per me dipendere dal mio compagno. Le cose si sono sistemate quando ho iniziato a studiare italiano e da lì ho iniziato a lavorare con i marchi. È stato allora che ho capito che la cosa dell'influencer non era poi così male. All'inizio è stata dura, ma ora che ho di nuovo la mia vita piena, mi diverto. Cosa mi ha conquistato di Lautaro? Se io sono insistente, lui lo è tre volte di più. Il giorno che ci siamo incontrati, mi ha detto: "Vedrai che staremo insieme" ... e ci è riuscito. Oggi mi innamoro di come è il mio compagno e padre di famiglia. È incredibile quanto ci aiuti, ci protegga e si prenda cura di noi. Non è molto in casa, ma quando c'è si sente la sua presenza. Nel ruolo di padre è molto ossessivo. In due minuti riordina l'intera stanza di Nina, la cambia, la pettina e la profuma. La veste come una principessa. Pensavo che sarei stata una mamma rilassata e sono molto organizzata. Ho sempre voluto essere una giovane mamma: ce l'avevamo in mente per i miei 28 e 26 anni, ma il bambino è arrivato, a causa della pandemia e della noia. Vorrei che Nina potesse fidarsi di me, sentirsi libera e raccontarmi tutto. Mia madre, Alejandra, è stata molto buona con me e voglio ripetere il suo esempio. Volare con Nina è il caos, ma siamo molto felici ogni volta che siamo qui in Argentina. Pronta per un altro figlio? Nina si sveglia ancora molto di notte e la mancanza di sonno mi sta uccidendo. Lautaro vuole un maschio, e vuole che siano vicini, ma ho bisogno di un anno di pausa per ricominciare. Il matrimonio? Mi piacerebbe, ma non è qualcosa che voglio affrettare. Per me il matrimonio è sacro e vorrei che lo facessimo quando lo sente lui e lo sento anch'io".

(Hola Argentina)