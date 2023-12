Lautaro deluso per il rigore sbagliato. Inter tranquilla, per il Toro solo affaticamento

Di certo non è stata la miglior serata di Lautaro Martinez. L'uscita dalla Coppa Italia, il rigore sbagliato e nel finale anche un leggero problemino che ha fatto agitare tutti i tifosi dell'Inter. In realtà non dovrebbe essere nulla di grave per il capitano nerazzurro.

"Gli si può perdonare una piccola macchiolina su questa parete fino a ieri immacolata, anche se le conseguenze sulla stagione nerazzurra sono comunque piuttosto gravi: in questo 2023-24 finora Lautaro Martinez ha rincorso la gloria, un aggiornamento di record a furia di gol. In tanta estasi argentina, però, ci si è forse dimenticati dei difetti del Toro. Ad esempio, non è uno specialista raffinato dell’arte del rigore: devastante in area, dal dischetto spesso smarrisce il fluido magico. E, in fondo, è per questo che il rigorista designato è ormai Hakan Calhanoglu, con buona pace di tutti. Ieri contro il Bologna il turco è però rimasto in panchina e il capitano è inciampato nel vecchio vizio: il suo tiro, piuttosto prevedibile, è stato anestetizzato da Ravaglia. Parete macchiata e ottavo di Coppa Italia rovinato, nonostante il vantaggio sarebbe comunque arrivato poi con firma di Carlos Augusto", scrive La Gazzetta dello Sport.