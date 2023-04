Inter, cercasi disperatamente Lautaro. Il Mondiale si fa sentire, dati negativi. Out a Salerno

L'attaccante dell'Inter, dopo aver trascinato i nerazzurri, è entrato in un periodo di crisi e il gol tarda ad arrivare

Andrea Della Sala

Dopo aver trascinato l'Inter per parecchie partite nel post Mondiale, ora Lautaro Martinez si è smarrito. Il gol non arriva, le prestazioni sono deludenti, l'argentino deve ritrovare il prima possibile la garra e la forma migliore. All'Inter e a Inzaghi serve sicuramente il miglior Lautaro, soprattutto in vista del finale di campionato e dei quarti di Champions col Benfica.

"Cercasi disperatamente Lautaro Martinez. La notte di Coppa Italia ha confermato il trend negativo del Toro: un solo gol nelle ultime otto partite ufficiali, incluso il primo fondamentale crocevia europeo contro il Porto. Lautaro s’è smarrito, nel momento cruciale della stagione. Non che sia la prima volta che il Toro entra in un periodo di crisi realizzativa evidente, certo. Però stavolta la cosa potrebbe pesare più delle altre, soprattutto per gli obiettivi dell’Inter. Perché non è soltanto un problema di finalizzazione, di occasioni che arrivano col contagocce e percentuale realizzativa crollata di dieci punti da marzo rispetto a gennaio e febbraio (dal 16% al 6). È l’atteggiamento del corpo di Martinez in campo a far suonare il campanello d’allarme: il Toro è chiaramente in riserva di energie", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Tra gennaio e febbraio, Lautaro ha disputato 13 partite, realizzato 8 reti e servito un assist. In più, 49 tiri totali, 17 nello specchio, 13 occasioni create e un “Expected gol” (occasioni potenziali da gol) che arriva quasi a sei a partita (5,97), contro l’1,88 dell’ultimo mese. Lo status di campione del mondo aveva riportato in Italia un Lautaro mai visto: letale in area di rigore e sempre nel vivo della trama offensiva nerazzurra. Oggi, Martinez non riesce più a garantire un certo tipo di prestazione, perché sono le gambe che sembrano essersi ingolfate. Le fatiche del Mondiale stanno presentando il conto e ad Appiano Gentile cresce la preoccupazione: i dati fisici di Lautaro sono tra i peggiori della rosa".

"Proprio adesso che Lukaku sta cominciando ad aumentare i giri del motore, Lautaro proceda ad andatura di crociera. La Lu-La quest’anno è stata soltanto un dolce ricordo per il popolo nerazzurro. Ritrovare Lautaro diventa ora una missione, ma intanto il Toro rischia la seconda panchina consecutiva in A domani a Salerno, cosa inimmaginabile appena un mese fa, quando Lautaro segnava in tutti i modi e da tutte le posizioni. Da quel rigore sbagliato a La Spezia, il Toro non si è più ripreso, ma ora urge la sveglia. In gioco c’è parte del futuro dell’Inter", spiega Gazzetta.