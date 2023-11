SM – Lautaro, numeri paurosi. “Idolo per tifosi e società: ecco perché il rinnovo si farà”

Lautaro Martinez sta letteralmente volando: numeri da urlo per il centravanti argentino. E il rinnovo non è lontano

Lautaro Martinez ha segnato contro l'Atalanta il gol numero 12 del suo campionato. Numeri spaventosi per il centravanti argentino, a segno ogni 75'.

"Fisico integro, sguardo sicuro, classe immensa, continuità spaventosa: ecco perché Lautaro è ormai un idolo per tifosi e società. Il rinnovo prima o poi sicuramente si farà. Perché lui vuole l'Inter e l'Inter vuole lui, lì a brillare per sempre", commenta Sport Mediaset che evidenzia come, nel 2023, solo Kane ha segnato più gol considerando i top 5 campionati europei con l'attuale centravanti del Bayern capace di segnare 35 gol (ma con 7 rigori) a fronte dei 33 (uno solo su rigore) del Toro.