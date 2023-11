Callegari: “Donnarumma a San Siro come Lukaku? Forse peggio: Romelu tradimento sportivo, qua…”

«Penso a Inter-Juve, Supercoppa 2005, non avevo neppure 28 anni, ma anche Juve-Real 2-1 semifinale di Champions 2015 o Francia-Bel- gio, semifinale del Mondiale 2018 con 10 milioni di telespettatori. La più difficile però è la finale di Cham-pions di Parigi: con i problemi di si- curezza fuori dallo stadio era impos- sibile stare tranquilli, alla fine siamo stati bravi ma non l’ho vissuta con la giusta serenità».

«Mbappè merita un titolo con il club. Magari senza dover passare per forza dalla vittoria a San Siro...».

