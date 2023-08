Lautaro è l’Inter e l’Inter si affida a lui per l’obiettivo scudetto. Non si era mai visto…

Pronti via, subito due gol. Lautaro Martinez e Victor Osimhen hanno iniziato la stagione come meglio non potevano. Il Toro ha regalato i primi tre punti all'Inter con la doppietta al Monza, il nigeriano è stato determinante contro il Frosinone. "Lautaro Martinez e Victor Osimhen hanno detto no ai milioni sauditi: troppo giovani per esplorare il campionato arabo, troppo ambiziosi per decidere così presto di dire addio al sogno Champions, al desiderio di lottare per lo scudetto. E – perché no – anche per rinunciare al loro nuovo status di re di Milano (la sponda nerazzurra) e Napoli, con due popoli in adorazione massima per i loro beniamini", sottolinea la Gazzetta dello Sport.