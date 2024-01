Lautaro: “Col Napoli servirà attenzione e intensità. Inzaghi importantissimo per me”

"Il mister è stato importantissimo, dà fiducia a tutti, è importante lavorare così, col sorriso e con tanta energia. Io voglio dare il massimo e arrivare il più in alto possibile. Sto bene fisicamente e mentalmente e sono contento di quello che sto facendo".

