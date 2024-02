GdS – Lautaro punta il record di Angelillo: un ‘angelo’ che stregò Moratti

Omar Sivori (1935-2005) detto El Cabezon per il testone pieno di capelli, è un genio. La Juventus lo prende dal Boca Junior. L’avvocato Agnelli, che paga 160 milioni di lire, non si pente: «Omar non è solo uno spettacolo, è un vizio». Antonio Valentin Angelillo, classe 1937, è il più giovane. Quando incontra il presidente dell’Inter, Angelo Moratti, ha poco più di vent’anni. Costa 90 milioni, Moratti non fa nessuna fatica a pagarlo. Delicato, baffetti da latin lover alla Clark Gable, il protagonista di “Via col Vento”, Angelillo incanta subito, spinto dal suo elegante passo e dal suo incedere soave. Centravanti di classe, bellissimo, fa innamorare. Sembra che giochi in abito da sera, “indossa lo smoking anche in area”. Destro, sinistro, testolina precisa. Un Van Basten di quel tempo. Angelillo soffre di nostalgia, pensa ai sacrifici di suo padre macellaio, dedica tutti i gol alla mamma.