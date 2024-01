Giornale – Rinnovo Lautaro, volontà comune: ecco l’offerta Inter e la richiesta dell’agente

In casa Inter si pensa al futuro del capitano e si tratta sul prolungamento del contratto dell'attaccante argentino

In casa Inter il tema principale, extra campo, è il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez. La dirigenza nerazzurra è ottimista e spera di poter chiudere in fretta e annunciare il rinnovo.

"Marotta nelle dichiarazioni ha sempre palesato grande ottimismo per la blindatura del capitano interista. Peccato che l'agente del Toro affermi il contrario. Le verità sta nel mezzo: la volontà di entrambe le parti al 2028, ma al momento non c'è l'intesa economi-ca. Lautaro vuole guadagnare come Osimhen (10 milioni a stagione); mentre l'Inter è arrivata a 8", scrive il Giornale.