Si avvicina Lazio-Inter, il calcio d'inizio è in programma alle 20.45 all'Olimpico: le ultimissime sulla formazione nerazzurra

Si va verso l'impiego di Bisseck dal 1' nella difesa dell'Inter. È favorito su Carlos Augusto e Pavard per completare la linea a tre accanto ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo pronto il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez; non è a disposizione nemmeno dalla panchina Sanchez (affaticamento muscolare).