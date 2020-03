Lega, caos e liti all’inizio del Consiglio. Dal Pino ha sbottato: “Continuate così e io vado a…”

La Gazzetta dello Sport ricostruisce il caos e la tensione vissuti durante il Consiglio di Lega di ieri mattina a Roma. Un consiglio al termine del quale si è raggiunto l’accordo sul campionato a porte chiuse.

“Il Napoli si era aggiunto all’inizio della mattinata, ma poi anche Beppe Marotta per l’Inter ha raccolto l’appello a una sorta di decisione di unità nazionale. L’inizio della discussione fra i diversi club, però, era stato all’insegna del vittimismo e di chi si sentiva più penalizzato degli altri dalle porte chiuse. A quel punto, però, il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha detto: se continuate così, me ne vado in Federcalcio a dire che non siamo capaci di andare avanti. In quel momento, c’è stato il ricompattamento con la decisione unitaria“.