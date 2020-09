Levy a Eriksen: “Non vogliamo che tu vada all’Inter. Di sicuro non andresti via per…”

Emergono altri dettagli della serie Amazon “All or Nothing”, dedicata al Tottenham. In particolare, la testata football.london anticipa alcune scene relative a un incontro tra il presidente degli Spurs, Daniel Levy, e Christian Eriksen, in cui il numero uno del club londinese provava a convincere il centrocampista danese, durante lo scorso mercato di gennaio, a non andare all‘Inter. Ecco le parole di Levy a Eriksen:

“L’ho detto a Jose, e voglio solo che sia chiaro fin da ora: dal punto di vista del Tottenham sono sempre stato coerente, e non vogliamo che tu vada via. Dal punto di vista finanziario, ti ho sempre detto che qualunque offerta ti fosse arrivata da un altro club, noi l’avremmo sempre pareggiata. Dunque, non ci sono dubbi sul fatto che la tua scelta non sia dettata da ragioni economiche“.

(Fonte: football.london)