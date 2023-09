GdS – Inter, scelti i 25 della Champions. Sì a Klaassen, ecco chi sarà a fargli posto

"L'Inter ha rispettato i parametri della Uefa contenuti nel settlement agreement firmato con Nyon un anno fa e non scatteranno sanzioni sportive. La lista dei nerazzurri, dunque, sarà a 25 elementi. Nonostante ciò, però, l'elenco che sarà inviato sarà composto da 23 nomi e non da 17 giocatori liberi, 4 formati nel vivaio del club e 4 formati in un vivaio italiano. Perché? Semplice, il club della famiglia Zhang ha solo Dimarco e Di Gennaio tra i prodotti della propria cantera. Sensi è stato escluso perché gli sono stati preferiti altri giocatori sia tra gli elementi "liberi" sia tra quelli prodotti di un vivaio italiano. L'obiettivo è averlo sempre al top per il campionato, facendo allenare bene tutta la settimana come successo la passata stagione al Monza, quando ha fatto bene", spiega il portale del quotidiano.