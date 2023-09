CdS – Inter, Inzaghi da 8: lezione di calcio alla Fiorentina. 4 gol sono pochi

Per il tecnico piacentino un 8 pieno in pagella e un commento a margine che spiega bene quanto visto al Meazza, ma in generale in queste prime tre giornate di campionato. Si legge infatti: "Una lezione di calcio. Lascia il pallino alla Fiorentina senza mai soffrire dietro, per poi arrivare in porta con 2-3 passaggi. Quattro gol sono pochi per il volume di gioco e le occasioni prodotte".