LIVE – Inter-Genoa 2-0: sale in cattedra Calhanoglu

I campioni d'Italia aprono le danze. Contro il Genoa torna il pubblico al Mezza, riparte il campionato con la prima di Simone Inzaghi

Redazione1908

71° - Occasione Inter! Sirigu respinge d'istinto sulla conclusione da distanza ravvicinata di Dzeko

68° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI PERISIC E SENSI DENTRO DIMARCO E VIDAL

65° - AMMONITO STURARO

63° - Fair play di Perisic che restituisce al Genoa una rimessa laterale erroneamente concessa all'Inter

60° - Opportunità Inter con Sensi che lavora palla al limite dell'area, scavetto per Dzeko che però risulta troppo lungo. Esce in presa Sirigu

57° - Calcio di punizione dal limite per il Genoa. Calcia Rovella, palla sulla barriera che mette in corner

56° - Altro gol annullato all'Inter! Questa volta un gran gol di Calhanoglu che riceve palla da Perisic, controlla e scarica in rete. Rete annullata per fuorigioco di Perisic

53° - Manovra per vie centrali l'Inter. Brozovic serve Dzeko, tacco dentro per Sensi, suggerimento che non arriva a destinazione

51° - Affondo di PErisic, palla al centro, Sensi non ci arriva di testa, Barella raccoglie e scarica verso la porta di Sirigu, palla alta

47° - Subito pericoloso il Genoa, ancora con Kallon che riceve palla in area, calcia verso la porta, Handanovic blocca

19.36 - TORNANO IN CAMPO LE DUE SQUADRE, INIZIA LA RIPRESA AL MEAZZA

19.19 - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO AL MEAZZA, INTER E GENOA VANNO A RIPOSO SUL RISULTATO DI 2 A 0

47° - Ivan Perisic trova il gol del 3 a 0 con un diagonale imprendibile per Sirigu. La rete viene annullata dopo l'intervento del VAR per fuorigioco

45° - TRE MINUTI DI RECUPERO

42° - RIpartenza Inter, tre contro tre, Sensi scarica su Brozovic che cerca il corridoio per Dzeko, palla corta per l'ex giallorosso, riparte il Genoa

39° - Corner per l'Inter, Calha dalla bandierina, palla per Skriniar che colpisce di testa ma spedisce alto

34° - Nerazzurri sempre in pressione costante sul Genoa che non riesce a costruire trame di gioco efficaci

29° - Discesa imperiosa di Bastoni che fa 60metri palla al piede, entra in area, contrastato al momento del tiro. Palla in corner

27° - Destro di Brozovic da fuori area, palla che esce non di molto

23° - Occasione per l'Inter con Dkeko! Cambio di gioco di Perisic per Darmian, palla al centro, Dzeko controlla e gira verso la porta, Sirigu alza e la palla tocca la traversa e finisce in corner

20° - Gara accesa al Meazza con l'Inter che non accenna a diminuire il forcing chiudendo il Genoa nella propria metà campo

14° - RETEEE!!! RADDOPPIO INTER CON CALHANOGLU!!! DZEKO INVITA IL TURCO AL TIRO, CONCLUSIONE DA FUORI E PALLA NELL'ANGOLO! GRAN GOL!

12° - Manovra avvolgente dei nerazzurri con Calha che invita Brozovic al tiro. Conclusione violenta dal limite, Sirigu mette in corner

8° - Reazione Genoa con Kallon che riceve palla in profondità, prova la girata, palla fuori

7° - Gol confermato

6° - RETEEEE!!! INTER IN VANTAGGIO CON SKRINIAR!!! CORNER PER I NERAZZURRI SALE IN CIELO SKRINIAR CHE DI TESTA METTE PALLA IN RETE!!!

3° - Spiovente sul secondo palo, palla rimessa al centro, spinto Skriniar, De Vrij prova la conclusione che termina alta

1° - Lancio di De Vrij per Sensi, steso sulla trequarti calcio di punizione e giallo per Criscito

18.30 - INIZIA IL MATCH

MILANO - Torna il campionato di calcio di Serie A, torna il pubblico sugli spalti, si ripopola il Meazza e i Campioni d'Italia in carica aprono le danze contro il Genoa di Ballardini. Prima per Sim0ne Inzaghi alla guida dei nerzzurri che subentra ad Antonio Conte. Alcuni volti nuovi ma tante conferme dalla passata stagione. Il tecnico nerazzurro lancia dal primo minuti Dzeko. Il bosniaco è chiamato a raccogliere l'eredità di Romelu Lukaku (complice anche la squalifica di Lautaro). Alle sue spalle ci sarà Stefano Sensi con Barella-Brozovic-Calhanoglu in mediana.

Difesa confermatissima con Skriniar-De Vrij-Bastoni.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 18 Agoume, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 14 Biraschi, 4 Criscito; 27 Sturaro, 47 Badelj, 65 Rovella, 33 Hernani, 50 Cambiaso; 19 Pandev, 91 Kallon.

A disposizione: 22 Marchetti,2 Sabelli, 5 Masiello, 9 Favilli, 10 Melegoni, 20 Ekuban, 24 Bianchi, 44 Buksa, 66 Serpe, 80 Agudelo,89 Eyango, 90 Portanova.

Allenatore: Davide Ballardini.