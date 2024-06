Lukaku: “Quando ho cambiato squadra, non ho mai sbagliato. È come avere una donna e…”

Arrivano nuove parole di Romelu Lukaku dal Belgio. Sono due le interviste esclusive rilasciate dall’attaccante, a VTM e RTL. Ecco i passaggi principali tra passato, presente e futuro: “Offerte dell’anno scorso dall’Arabia Saudita? È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di seguito ho pensato: 'Sì, vado', 'No, non vado’. Tutti sono andati in Arabia e hanno firmato solo dopo, per questo ho avuto paura per un momento”.