Lukaku-Juve? Inzaghi convinto dirà sì all’Inter: “Club confida nell’annuncio entro lunedì”

Quando ormai sembrava tutto fatto, accordo col Chelsea trovato e l'Inter che pensava a una trattativa ormai definita ecco che manca il sì di Lukaku . Settimane a trattare e poi una volta trovata la formula per accontentare il Chelsea (35+5 di bonus) è il giocatore che tentenna.

"Lo staff di Lukaku ha aperto alla Juve. Sembrava una manovra di disturbo, come ai tempi della sfida Marotta-Paratici, invece l’interesse dei bianconeri è serio. L’offerta al Chelsea sarebbe di 40 milioni, bonus compresi, ma la proposta è vincolata alla cessione di Dusan Vlahovic ed è valida fino al 4 agosto. Evidente che ci sia una pista aperta per il centravanti serbo e la strada principale porta a Parigi. Luis Enrique infatti lo vorrebbe a prescindere dalla cessione di Kylian Mbappé. Vlahovic al Psg scatenerebbe un effetto domino micidiale, che però sta spiazzando l’Inter, che non si spiega l’atteggiamento dell’agente di Lukaku, Sebastien Ledure, e a questo punto i tentennamenti del giocatore stesso", spiega La Repubblica.