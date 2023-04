Lukaku-Inter, destino già segnato? CorSport: “Potrebbe cambiare solamente se…”

"Lukaku timbra gol pesanti e i compagni completano l’opera: se l’Inter giocherà per un trofeo a Roma tra meno di un mese e ha fatto strada in Europa, è anche per aver avuto Big Rom come riferimento quando c’era bisogno. Sempre da subentrato, in questi due casi, mentre domani contro la Lazio c’è tutta l’intenzione di puntare su Lukaku dal primo minuto. Com’era successo a Empoli, quando il belga ha consegnato due gol e un assist – per Lautaro – al secondo tempo da tre punti dell’Inter", spiega il Corriere dello Sport.