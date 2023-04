Lukaku, il destino è nelle sue mani: l’Inter aspetta. Chelsea? A Londra sanno che…

L'attaccante belga vuole vivere un finale di stagione da protagonista per spingere l'Inter a trattare col Chelsea per la sua permanenza a Milano

Romelu Lukaku è pronto per questo finale di stagione. Big Rom vuole più fiducia per rendere al massimo e spingere il club a trattare con il Chelsea. La sua volontà è nota da tempo, vuole rimanere all'Inter. "Il Chelsea è spettatore interessato. A Londra hanno tutto l’interesse affinché Romelu viva un finale di stagione all’altezza della sua fama", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Sanno già che il giocatore non resterà a Londra. Lukaku sente di aver chiuso per sempre l’esperienza con i Blues. Di più: sente di non aver più niente a che fare con la Premier League, torneo nel quale non vuole tornare. L’Inter è lì che aspetta. Che sonda attaccanti: Retegui, Firmino, Aubameyang, persino Scamacca. Ma alla guida c’è Romelu. Il destino è ancora nelle sue mani".