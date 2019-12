Lukaku: “United, momenti difficili mi hanno migliorato. E ora l’Inter ne sta beneficiando”

Da Dubai, dove si celebra il Globe Soccer, arrivano altre parole di Lukaku sul suo passato al Manchester United e sul suo presente. «L’esperienza allo United? Quel periodo nel quale giocavo poco mi ha reso più calmo, non lo considero una cosa negativa. Mi ha aiutato mentalmente ad esser pronto, a prepararmi meglio e a crescere come giocatore e come persona. Non la penserò mai come una brutta esperienza perché mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi. E proprio ora l’Inter sta beneficiando di tutto questo. Sia dal punto di vista sportivo che fuori dal campo. Sono molto più preparato, calmo con la testa. Ero il tipo di persona che quando le cose non andavano bene, mostravo molta rabbia. Ma ora sono molto più tosto, proprio per quell’esperienza che ho avuto al Manchester United».

(Fonte: (thenational.ae)