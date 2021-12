Lukaku di nuovo all’Inter? CdS: “Tutto dipende dal Chelsea. Ma c’è un rischio”

L'ultima intervista del centravanti belga accende voci di mercato al limite del fantacalcio: scenario impossibile?

"E' comprensibile, forse, che Lukaku desideri rivivere la stessa "magia". Ma, oltre a prendersi la responsabilità della scelta fatta, occorre anche confrontarsi con la realtà. Ovvero che il Chelsea ha investito 115 milioni per riprenderselo, garantendogli pure uno stipendio da 15 milioni a stagione. Evidentemente, l'Inter non è in grado riacquistarlo. Tuttavia, se le venisse effettivamente proposto in prestito gratuito, con ingaggio per buona parte pagato, allora i cancelli della Pinetina si spalancherebbero. Possibile? In casa nerazzurra viene definito Fantacalcio. Ma se a Londra si convincessero che, proseguendo così, la quotazione di Lukaku precipiterebbe, rendendo impossibile o quasi una cessione a titolo definitivo, allora un altro "giro di giostra" a Milano potrebbe essere davvero la soluzione ideale".