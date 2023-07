Cds – Lukaku-Juve, contatti da marzo. La telefonata all’Inter, le finte scuse: la ricostruzione

"E siamo a martedì. Ovviamente scoppia il caos. Perché l’Inter non ci sta a perdere il primo derby d’Italia stagionale. Di mercato, ma sempre derby è. E allora « offriremo anche un euro in più della Juve » è la linea del club nerazzurro. Che pensa alle promesse di Lukaku e non alla sua volontà manifestata alla Juve da tempo. Marotta e i suoi cominciano a ritentare l’assalto e mercoledì, mentre il Chelsea dà i cinque giorni di permesso a Lukaku, mette su un’offerta che arriva a quota 35. Per Boehly è bassina. E nel frattempo si allontana l’ipotesi di vedere Vlahovic a Stamford Bridge . La sostanza, però, per la Juve non cambia: 75 milioni entrano per il serbo, 40 escono per Lukaku".