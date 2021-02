TS – Lukaku, allergia alla Juve più unica che rara. La Lu-La si è inceppata in Coppa ma…

17 partite su 27 con una media di 2.1 punti fatti per gara. Insieme hanno segnato 58 reti. Senza di loro Conte non può stare, ma contro la Juventus non sono riusciti a fare la differenza.

Se ad ogni squadra incontrata almeno quattro volte il belga ha fatto gol, con la Juve non è successo. È un dato significativo. Ma c’è poco tempo per pensare. Serve fare in fretta a rialzarsi. In campionato ha una media di 14 gol in 20 presenze. L’obiettivo di vincere qualcosa con l’Inter è ancora a portata di mano. Ma dovranno fare in fretta a rialzarsi anche come coppa Lautaro e Lukaku. Perché con loro due là davanti l’Inter ha vinto