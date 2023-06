Tuttosport: “Patto Inzaghi-Inter: il rinnovo può attendere, Lukaku no. Simone…”

"Il rinnovo può attendere, Lukaku no. Il patto stretto da Simone Inzaghi con l’Inter è chiaro. L’allenatore è disposto a iniziare la stagione con il contratto in scadenza (nonostante il peso dei risultati raggiunti nell’annata appena andata agli archivi...), però ha chiesto a gran voce di poter lavorare ancora con il centravanti belga che deve essere la pietra angolare di un’Inter che punta allo scudetto della seconda stella". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al rinnovo di Simone Inzaghi, destinato ad essere formalizzato nel corso della prossima stagione e non prima.