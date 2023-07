Inter, niente Lukaku? Marotta segue due piste: un giovane e un usato sicuro

Dovesse naufragare la trattativa per riportare a Milano Lukaku, l'Inter dovrà cercare un attaccante per rinforzare il reparto di Inzaghi

Romelu Lukaku è l'obiettivo numero uno dell'Inter per l'attacco, ma dopo la giornata di ieri non è così certo il suo ritorno in nerazzurro. La mancata risposta all'Inter e l'apertura alla Juve potrebbe far saltare l'affare. Costringendo poi l'Inter ad andare su nuovi attaccanti.