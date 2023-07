Lukaku, Juve offerta shock Juve: 12,5 mln a stagione. Inter? Romelu non ha digerito una cosa

Trovato l'accordo col Chelsea, l'Inter sperava di chiudere la pratica Lukaku in tempi brevi. E invece, ora, c'è da convincere anche il giocatore. Non più così convinto di firmare per i nerazzurri, forte anche dell'offerta importante arrivata dalla Juve.

"Rom negli ultimi anni ha cambiato procuratore con una insolita frequenza — da Raiola a Pastorello, da Roc Nation fino all’ultima infatuazione per Ledure —, segno che in questi luoghi spesso si cambia opinione, ed è possibile aspettarsi l’impossibile. Soprattutto se dall’altra parte, a Torino, ti propongono uno stipendio da 12,5 milioni a stagione, ben oltre gli ultimi standard bianconeri. Certo, l’andamento della scorsa stagione non ha soddisfatto il belga. La preferenza “inzaghiana” per Dzeko non gli è mai andata giù e, a mandarlo su tutte le furie, la panchina di Istanbul, usata ora come pretesto per minacciare la rottura", spiega La Gazzetta dello Sport.