Lukaku torna al top, segreto ad Appiano. “E nelle mani di Inzaghi sono arrivati…”

Romelu Lukaku in questa stagione non è mai stato così in forma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che parla di lavoro specifico in allenamento da parte del belga, che si traduce poi in parametri fisici eccellenti in mano allo staff di Simone Inzaghi:

"Lukaku comunque, allora. Lukaku nel momento giusto. Perché non è mai stato così in forma come adesso, in questa stagione. Lo raccontano, ben oltre i gol, anche i parametri fisici nelle mani dello staff tecnico di Inzaghi. È il frutto di un lavoro specifico fatto dal centravanti, che ha curato molto la reattività e l’esplosività".

"Se un’immagine simbolo c’è, di una fiducia ritrovata e di una crescita evidente, è quella del secondo gol segnato a Empoli una settimana fa".